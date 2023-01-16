В 2023 году в КБР капитально отремонтируют свыше 70 многоэтажек. Одновременно в порядок будут приводить и дворы в ремонтируемых домах. Модернизация жилищно-коммунального комплекса республики в целом станет приоритетом развития инфраструктуры республики. Об этом говорили на рабочем совещании Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с членами правительства.
В 2023-м в Кабардино-Балкарии начнет действовать региональная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Рассчитана она на два года, проект сейчас согласовывают с Фондом развития территорий. На рабочем совещании Главы республики с правительством отметили: в целом сети водоснабжения и отведения, очистные сооружения, система теплоэнергетики требуют существенного обновления.
Правительство готовит еще один проект – по модернизации очистных сооружений в Нальчике и строительству новых. В этом году завершат замену канализационного коллектора от поляны Азау до села Эльбрус. В самом населенном пункте начнут возводить очистные сооружения. Подобный комплекс станут строить и в Тырныаузе... Почти до 90% выросла собираемость взносов на капитальный ремонт.
По программе формирования комфортной городской среды в этом году благоустроят около 200 дворовых и общественных территорий, в том числе те 15, которые отобрали по итогам онлайн-голосования. Намечена реконструкция центрального парка в Нарткале. Переселять граждан из аварийного жилья в новое намерены ускоренными темпами.
В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами продолжат обновлять автопарк регионального оператора – намерены приобрести больше 20 единиц техники. В ближайшие два года сфере ЖКХ будет уделено повышенное внимание, подчеркнул Глава республики.
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