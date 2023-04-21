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В 2023 году в КБР капитально отремонтируют 70 многоэтажек

В 2023 году в КБР капитально отремонтируют 70 многоэтажек

21.04.2023 | 22:29
В режиме видеоконференции во встрече участвовал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Говорили об итогах работы отрасли за прошлый год и предстоящих задачах. В 2023-м в республике запланировали ввести в эксплуатацию новое жилье – площадью свыше полумиллиона квадратных метров. Из аварийного намерены расселить больше 700 человек. В районах жилой застройки Нальчика продолжают создавать систему водоснабжения. В Нарткале готовят к воплощению в жизнь проект реконструкции центрального парка. Больше всего строительных работ производят в социальной сфере в рамках нацпроектов. Это возведение и капитальный ремонт школ, больниц, ДК, спортзалов... В Кабардино-Балкарии также продолжают развивать дорожную сеть и модернизировать коммунальную инфраструктуру, отметили на совместном заседании.   https://t.me/vestikbr
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