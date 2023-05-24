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В 2023 году в КБР будут работать больше 30-ти оздоровительных лагерей

В 2023 году в КБР будут работать больше 30-ти оздоровительных лагерей

24.05.2023 | 16:10
Республиканский детский социально-реабилитационный центр «Радуга». Отдохнуть и поправить здоровье здесь могут ребята со всей республики в возрасте от 3-х до 14-ти лет. Перечень леченых процедур довольно большой. Чтобы определить ребенка в оздоровительный центр, необходимо написать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Преимущество имеют сироты, инвалиды, дети из многодетных и семей военнослужащих, участвующих в СВО. Работает санаторий круглый год. Чтобы не прерывать учебу, с детьми занимаются педагоги. Летом отдыхающих ждет развлекательная программа. Помимо «Радуги» оздоровить ребенка также можно в двух санаториях – «Целебные воды» и «Кавказ». Этим летом при школах откроют свыше 20-ти лагерей с дневным пребыванием. В остальных – стационарных – сейчас завершают проверки. Для этого решением профильной правительственной комиссии сформировали три рабочие группы. Первая смена в летних оздоровительных лагерях стартует в первых числах июня.   https://t.me/vestikbr
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