В 2023 году в Кабардино-Балкарии трудоустроят 25 медиков по программе “Земский доктор”

25 медицинских работников планируется направить в этом году в села республики по программе “Земский доктор”. В Минздраве пояснили, что распределение затронет девять муниципальных районов. За три года действия федеральной программы в сельской местности в Кабардино-Балкарии уже трудоустроены порядка 140 специалистов разного профиля. Сейчас, по оценке ведомства, есть особая потребность в терапевтах, педиатрах, инфекционистах и онкологах. Отработать в сельской местности участникам программы после трудоустройства нужно пять лет. Перечень вакансий размещен на сайте Минздрава КБР.