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В 2023 году новогодние праздники завершатся 8 января

В 2023 году новогодние праздники завершатся 8 января

28.12.2022 | 10:54
В 23-м году новогодние каникулы завершатся в воскресенье, восьмого января, напомнили в Минтруде России. Однако начнутся они уже 31 декабря, потому что эта дата выпадает на субботу. Однако 30 декабря останется обычным полноценным рабочим днем. Добавим, что выходные, которые совпали с праздниками, переносятся на другие дни. Так, отдыхать за воскресенье, первое января, россияне будут в пятницу, 24 февраля. Схожий перенос – с восьмого января на восьмое мая. После новогодних следующие длинные выходные ожидают нас в феврале – с 23 по 26 число.   https://t.me/vestikbr
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