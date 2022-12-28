В 2023 году новогодние праздники завершатся 8 января

В 23-м году новогодние каникулы завершатся в воскресенье, восьмого января, напомнили в Минтруде России.
Однако начнутся они уже 31 декабря, потому что эта дата выпадает на субботу. Однако 30 декабря останется обычным полноценным рабочим днем.
Добавим, что выходные, которые совпали с праздниками, переносятся на другие дни. Так, отдыхать за воскресенье, первое января, россияне будут в пятницу, 24 февраля.
Схожий перенос – с восьмого января на восьмое мая. После новогодних следующие длинные выходные ожидают нас в феврале – с 23 по 26 число.
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