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В КБР в нынешнем году на развитие АПК направят больше 3,3 млрд рублей

В КБР в нынешнем году на развитие АПК направят больше 3,3 млрд рублей

15.04.2023 | 10:00
Четыре пятых от названной суммы пойдут в помощь растениеводам и животноводствам, мелиораторам, работникам пищевой и перерабатывающей промышленности, а также представителям малого бизнеса и сельхозкооперативам. Оставшуюся часть суммы направят на реализацию программы комплексного развития сельских территорий. В профильном министре добавили, что три миллиарда 300 миллионов – сумма не окончательная: в течение года ожидается подписание новых соглашений с федеральным центром, а значит на развитие АПК Кабардино-Балкарии поступят дополнительные средства.   https://t.me/vestikbr
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