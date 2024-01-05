В 2023 году через сервис «Рождение ребенка» в КБР зарегистрировали почти 5 тысяч младенцев

Около пяти тысяч детей, которые в прошлом году появились в Кабардино-Балкарии на свет, были зарегистрированы в суперсервисе «Рождение ребенка» на «Госуслугах». Жители республики активно пользуются такой возможностью.
Приложение разработали для того, чтобы роженица не тратила время на посещение загса. Нужно заполнить заявление на сайте госуслуг.
Свидетельство о рождении в электронном виде будет доступно в личном кабинете. Суперсервис также позволяет оформить СНИЛС, полис ОМС ребенка, материнский капитал и социальные пособия, встать на учет в поликлинике.
Свидетельство о рождении на бланке родители смогут получить, если лично обратятся в загс.
