В 2023 году через сервис «Рождение ребенка» в КБР зарегистрировали почти 5 тысяч младенцев

05.01.2024 | 16:05
Около пяти тысяч детей, которые в прошлом году появились в Кабардино-Балкарии на свет, были зарегистрированы в суперсервисе «Рождение ребенка» на «Госуслугах». Жители республики активно пользуются такой возможностью. Приложение разработали для того, чтобы роженица не тратила время на посещение загса. Нужно заполнить заявление на сайте госуслуг. Свидетельство о рождении в электронном виде будет доступно в личном кабинете. Суперсервис также позволяет оформить СНИЛС, полис ОМС ребенка, материнский капитал и социальные пособия, встать на учет в поликлинике. Свидетельство о рождении на бланке родители смогут получить, если лично обратятся в загс.   https://t.me/vestikbr
