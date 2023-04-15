В 2022-м году «Пушкинской картой» в КБР воспользовались больше 35 тысяч раз

Тамара Золоева учится в 11 классе. О «Пушкинской карте» узнала больше года назад и сразу же оформила ее для себя. По словам школьницы, она хотела бы поездить по России и побывать на художественных выставках. Рассчитывает, что «Пушкинская карта» поможет в этом.
Карта предназначена для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 22-х лет. Баланс государство пополняет ежегодно. В 2023-м каждому держателю начисляют по пять тысяч рублей – для посещения мест, где можно культурно развиваться. С проектом «Пушкинская карта» уже работает большинство отраслевых учреждений Кабардино-Балкарии.
Театры, концертные залы, выставочные комплексы – не только в Нальчике, но и в районах республики… Площадки широко распахнули двери для тех, кто хочет узнать и увидеть больше.
Сейчас по «Пушкинской карте» можно бесплатно попасть, к примеру, в Национальный музей. Здесь проходит выставка «Нальчик – город воинской славы» к 80-летию битвы за Кавказ. Доступны уникальные экспонаты, а главное – здесь можно ощутить дух того героического времени.
В одном из залов посетителям предлагают пройти «Путь через века». Экспозиция посвящена народам Кавказа, их материальной культуре. Выставка вызывает живейший интерес у молодежи, констатируют сотрудники Национального музея.
«Пушкинскую карту» можно «держать» в телефоне. Чтобы выпустить электронный вариант, следует воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги. Культура».
https://t.me/vestikbr