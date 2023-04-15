home
Главная
>
Новости
>
В 2022-м году «Пушкинской картой» в КБР воспользовались больше 35 тысяч раз

В 2022-м году «Пушкинской картой» в КБР воспользовались больше 35 тысяч раз

15.04.2023 | 10:27
Тамара Золоева учится в 11 классе. О «Пушкинской карте» узнала больше года назад и сразу же оформила ее для себя. По словам школьницы, она хотела бы поездить по России и побывать на художественных выставках. Рассчитывает, что «Пушкинская карта» поможет в этом. Карта предназначена для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 22-х лет. Баланс государство пополняет ежегодно. В 2023-м каждому держателю начисляют по пять тысяч рублей – для посещения мест, где можно культурно развиваться. С проектом «Пушкинская карта» уже работает большинство отраслевых учреждений Кабардино-Балкарии. Театры, концертные залы, выставочные комплексы – не только в Нальчике, но и в районах республики… Площадки широко распахнули двери для тех, кто хочет узнать и увидеть больше. Сейчас по «Пушкинской карте» можно бесплатно попасть, к примеру, в Национальный музей. Здесь проходит выставка «Нальчик – город воинской славы» к 80-летию битвы за Кавказ. Доступны уникальные экспонаты, а главное – здесь можно ощутить дух того героического времени. В одном из залов посетителям предлагают пройти «Путь через века». Экспозиция посвящена народам Кавказа, их материальной культуре. Выставка вызывает живейший интерес у молодежи, констатируют сотрудники Национального музея. «Пушкинскую карту» можно «держать» в телефоне. Чтобы выпустить электронный вариант, следует воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги. Культура».   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных