В 2022 году в КБР планируют вырастить 5 миллионов саженцев плодовых деревьев и кустарников

В этом году в Кабардино-Балкарии планируют вырастить пять миллионов саженцев плодовых деревьев и кустарников, сообщили в Минсельхозе. Уже не первый год республика входит в пятерку лучших регионов России по темпам создания новых садов и ягодных плантаций. Посадочный материал выращивают полтора десятка специализированных хозяйств, и в 2021-м они отправили на рынок четыре с половиной миллиона саженцев. Из них за пределами региона продали миллион молодых деревьев. Остальное пригодилось в Кабардино-Балкарии. В этом году объемы производства намерены увеличить примерно на 10 процентов.