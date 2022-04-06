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В 2022 году в КБР планируют вырастить 5 миллионов саженцев плодовых деревьев и кустарников

В 2022 году в КБР планируют вырастить 5 миллионов саженцев плодовых деревьев и кустарников

06.04.2022 | 16:18
В этом году в Кабардино-Балкарии планируют вырастить пять миллионов саженцев плодовых деревьев и кустарников, сообщили в Минсельхозе. Уже не первый год республика входит в пятерку лучших регионов России по темпам создания новых садов и ягодных плантаций. Посадочный материал выращивают полтора десятка специализированных хозяйств, и в 2021-м они отправили на рынок четыре с половиной миллиона саженцев. Из них за пределами региона продали миллион молодых деревьев. Остальное пригодилось в Кабардино-Балкарии. В этом году объемы производства намерены увеличить примерно на 10 процентов.
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