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В КБР отремонтируют дороги к 5 медицинским учреждениям в 2022 году

В КБР отремонтируют дороги к 5 медицинским учреждениям в 2022 году

17.02.2022 | 16:27
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют ряд автомобильных дорог, ведущим к медицинским учреждениям.  Комфортные и безопасные дороги появятся в 5 населенных пунктах, а именно в Жемтале, Этоко, Светловодском, Псыншоко и Псыхурей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР. В рамках ремонта на объектах, общей протяженностью 29,5 км, будут выполнены работы по обновлению дорожного покрытия, обустройству пешеходных переходов, установке светофорных объектов, перильных ограждений, дорожных знаков и нанесению разметки. В селении Жемтала приведут в нормативное состояние центральную улицу, на которой располагается амбулатория. На объекте обновят дорожное полотно и обустроят необходимые технические средства организации безопасности дорожного движения. Кроме этого в текущем году, в селениях Светловодское, Псыншоко и Псыхурей приведут в нормативное состояние дороги, ведущие к организациям здравоохранения. Ремонтируемые участки в указанных населенных пунктах являются центральным, на которых располагаются другие социально важные объекты. Будут реализованы работы по обновлению асфальтобетонного покрытия по новым стандартам с последующим обустройством светофорами типа Т7, искусственными неровностями и устройством барьерного ограждения. В селении Этоко по обновленной дороге, протяженностью порядка 2 км, можно будет беспрепятственно добраться до фельдшерско-акушерского пункта. Ключевая цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» – повышение качества жизни населения. Именно поэтому особенно приоритетным является ремонт дорог, на которых располагаются медицинские учреждения.
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