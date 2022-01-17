В 2022 году в КБР начнется строительство семи школ

Как сообщили в профильном министерстве, сейчас готовят документы для проведения конкурсных процедур, в результате которых станут известны исполнители – подрядные строительные организации. Школы будут возводить в рамках реализации национального проекта «Образование». Появятся они в четырех городах – Нальчике, Баксане, Майском и Прохладном, а также в трех селах – Красносельском, Псынабо и Сармаково. Общее число ученических мест – четыре с половиной тысячи. Строительство планируют завершить в конце следующего года.