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В 2022 году в КБР начнется строительство семи школ

В 2022 году в КБР начнется строительство семи школ

17.01.2022 | 15:45
Как сообщили в профильном министерстве, сейчас готовят документы для проведения конкурсных процедур, в результате которых станут известны исполнители – подрядные строительные организации. Школы будут возводить в рамках реализации национального проекта «Образование». Появятся они в четырех городах – Нальчике, Баксане, Майском и Прохладном, а также в трех селах – Красносельском, Псынабо и Сармаково. Общее число ученических мест – четыре с половиной тысячи. Строительство планируют завершить в конце следующего года.
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