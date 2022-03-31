В 2022 году в Кабардино-Балкарии высадят 114 гектаров леса

В рамках реализации нацпроекта «Экология» в 2022 году в КБР запланированы посадки лесных культур на площади 114 га, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии республики. Саженцы будут высажены на территории государственных казенных учреждений-лесничеств, в том числе на площади 91,2 га весной и 22,8 га закрытой корневой системы осенью. В настоящее время активно проводится подготовка к весенней посадке сеянцев и саженцев. Посадят основные лесообразующие породы региона - бук восточный, ясень, клен и дуб красный во всех районах республики. Будет проводиться агротехнический уход: прополка, окрашивание между стволиками, обработка междурядья, проводят дискование. В 2022 году на 135 га проведут уход за постоянными лесосеменными участками. Государственное бюджетное учреждение "Кабардино-Балкарский лесной питомник" полностью обеспечивает республику и соседние регионы посадочным материалом, есть объекты лесного семеноводства, в том числе плюсовые деревья - 57 штук и постоянные лесосеменные участки на площади 135 га (бук восточный - 125 га, яблоня лесная - 10 га), площадь лесных генетических резерватов составляет 270 га. В 2021 году в рамках федерального проекта по сохранению лесов нацпроекта "Экология" в КБР высадили 421 тыс. сеянцев древесных пород, это был рекордный для региона показатель.