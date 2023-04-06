В 2022 году направили 115 млн рублей на обеспечение лекарствами детей с онкозаболеваниями

Такая информация прозвучала на встрече Главы КБР Казбека Кокова и уполномоченного по правам ребенка Светланы Тлиновой.
По поручению руководителя региона несовершеннолетних с диабетом обеспечили аппаратами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. В целом поддержку от государства получили больше 75 тысяч семей с детьми на общую сумму 25 миллиардов рублей.
За счет бюджета республики почти в четыре раза увеличили расходы на лекарства для малышей до трех лет, а также для детей из многодетных семей до шести лет, которые находятся на амбулаторном лечении...
Большинство обращений, поступивших в адрес Омбудсмена в минувшем году, связаны с вопросами семьи, сказала Светлана Тлинова. Казбек Коков поручил усилить работу по защите прав несовершеннолетних в разных направлениях.
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