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В 2022 году направили 115 млн рублей на обеспечение лекарствами детей с онкозаболеваниями

В 2022 году направили 115 млн рублей на обеспечение лекарствами детей с онкозаболеваниями

06.04.2023 | 15:39
Такая информация прозвучала на встрече Главы КБР Казбека Кокова и уполномоченного по правам ребенка Светланы Тлиновой. По поручению руководителя региона несовершеннолетних с диабетом обеспечили аппаратами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. В целом поддержку от государства получили больше 75 тысяч семей с детьми на общую сумму 25 миллиардов рублей. За счет бюджета республики почти в четыре раза увеличили расходы на лекарства для малышей до трех лет, а также для детей из многодетных семей до шести лет, которые находятся на амбулаторном лечении... Большинство обращений, поступивших в адрес Омбудсмена в минувшем году, связаны с вопросами семьи, сказала Светлана Тлинова. Казбек Коков поручил усилить работу по защите прав несовершеннолетних в разных направлениях.   https://t.me/vestikbr
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