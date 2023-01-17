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В 2022 году КБР посетили более миллиона туристов

В 2022 году КБР посетили более миллиона туристов

17.01.2023 | 15:56
В 22-м году республику посетили один миллион 200 тысяч туристов, констатировали на рабочем совещании, которое Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел с правительством. По данным Минкурортов, число туристов выросло на 10 процентов по сравнению с 2021-м. Самыми популярными местами отдыха стали Нальчик, Чегемские водопады, Голубые озера, экопарк “Долина нарзанов” и, конечно, Приэльбрусье. Соответственно, выросло и количество услуг в сфере туризма. Увеличение числа отдыхающих напрямую зависит от развития инфраструктуры курортов и новых маршрутов, подчеркнул Казбек Коков. Для примера был взят Атажукинский сад в Нальчике.   https://t.me/vestikbr
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