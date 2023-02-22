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В 2022 году Кабардино-Балкарию посетили больше 1,2 млн туристов

В 2022 году Кабардино-Балкарию посетили больше 1,2 млн туристов

22.02.2023 | 19:41
Прошлый год для сферы туризма Кабардино-Балкарии стал прорывным, отметили на коллегии профильного министерства. Регион активно участвовал в нацпроекте “Туризм и индустрия гостеприимства” и получил серьезную господдержку. Гранты предпринимателям рекреационного комплекса составили 250 миллионов рублей. Общий объем оказанных услуг – 11 миллиардов рублей. Восстановить статус Нальчика как всероссийского города-курорта… Такую задачу перед специалистами сферы туризма поставил Глава КБР Казбек Коков, подчеркнули на совещании. Для этого в первую очередь нужны инвестиции, которые позволят увеличить коечный фонд в санаториях и гостиницах. В 22-м в Кабардино-Балкарии побывали свыше одного миллиона 200 тысяч туристов и отдыхающих – на 11 процентов больше, чем годом ранее. Эту цифру регион намерен увеличивать и дальше, отметили на коллегии. К примеру, на курорте “Эльбрус” значительно улучшили инфраструктуру. Среди главных задач, которые стоят перед ведомством, – также дальнейшее привлечение инвестиций в отрасль, разработка новых туристических маршрутов и увеличение качества услуг.   https://t.me/vestikbr
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