В 2022 году Кабардино-Балкарию посетили больше 1,2 млн туристов

Прошлый год для сферы туризма Кабардино-Балкарии стал прорывным, отметили на коллегии профильного министерства. Регион активно участвовал в нацпроекте “Туризм и индустрия гостеприимства” и получил серьезную господдержку. Гранты предпринимателям рекреационного комплекса составили 250 миллионов рублей. Общий объем оказанных услуг – 11 миллиардов рублей.
Восстановить статус Нальчика как всероссийского города-курорта… Такую задачу перед специалистами сферы туризма поставил Глава КБР Казбек Коков, подчеркнули на совещании. Для этого в первую очередь нужны инвестиции, которые позволят увеличить коечный фонд в санаториях и гостиницах.
В 22-м в Кабардино-Балкарии побывали свыше одного миллиона 200 тысяч туристов и отдыхающих – на 11 процентов больше, чем годом ранее. Эту цифру регион намерен увеличивать и дальше, отметили на коллегии. К примеру, на курорте “Эльбрус” значительно улучшили инфраструктуру.
Среди главных задач, которые стоят перед ведомством, – также дальнейшее привлечение инвестиций в отрасль, разработка новых туристических маршрутов и увеличение качества услуг.
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