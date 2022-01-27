В 2021 году в КБР ввели в эксплуатацию более 514 тысяч квадратных метров жилья

Глава КБР Казбек Коков в режиме видеосвязи принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина. Были обсуждены итоги жилищного строительства. В 2021 году в Кабардино-Балкарии ввели более 514 тысяч квадратных метров жилья. Продолжается создание инфраструктуры — это один из факторов, стимулирующих данную сферу. В Нальчике намечено несколько инфраструктурных проектов, на что в федеральном и региональном бюджетах заложено более миллиарда рублей. Это капремонт инженерных сетей на Искоже - планируется обеспечить бесперебойное водоснабжение и завершить ремонт дорог. Также в 2022 году планируем строительство систем водоснабжения и водоотведения в жилом районе «Восточный», в районе индивидуальной жилой застройки «Эркен Езен» на Белой Речке, в коттеджном поселке «Мишхидж», в районе индивидуальной жилой застройки за Хасаньей, а также районах дачной застройки «Дубки07» и «Сосруко». Завершены работы по строительству и реконструкции 17 объектов водоснабжения в 14 сельских поселениях, это Кишпек, Кенделен, Карагач, Красносельское, Пролетарское, Урвань, Лашкута, Баксаненок, Лечинкай, Хушто-Сырт, Белокаменское, Верхний Куркужин, Герпегеж, Александровская. Начинается реализация проекта Баксанского группового водопровода.