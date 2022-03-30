В 2021 году соцучреждения КБР оказали услуги 40 тысячам граждан пожилого возраста

«Социальное обслуживание пожилых и инвалидов в Кабардино-Балкарии» – эту тему обсудили сегодня в парламенте на заседании комитета по труду, социальной политике и здравоохранению. Профильный министр Алим Асанов сообщил, что в минувшем году соцучреждения республики оказали услуги 40-ка с лишним тысячам граждан пожилого возраста. Сегодня пожилым и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется адресная материальная помощь. Инвалидам и участникам Великой Отечественной, а также вдовам погибших воинов ко Дню Победы оказывается единовременная помощь в размере 75 тысяч рублей. Алим Асанов также сообщил, что в республике функционирует 21 государственное учреждение социального обслуживания, из них 18 – для людей пожилого возраста и инвалидов. После доклада министр ответил на вопросы депутатов и выслушал их предложения.