В 2021 году благоустроят общественные зоны и дворовые территории





Около 250 миллионов рублей получат районы республики в следующем году в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды». Об этом сегодня рассказали на заседании республиканского Правительства, прошедшем в формате ВКС.

Приведут в порядок 33 общественные территории и десятки дворов многоэтажек. Власти региона решили заблаговременно распределить средства, чтобы до конца года районы могли провести необходимые торги на местах и приступить к работам. В собственность Майского района передали блок ясельной группы, а на подготовку к 100 – летию республики муниципалитетам отправят дополнительные средства, но уже по линии Минкульта.