В 2021 г. коронавирус не проник в колонии, расположенные на территории КБР

Коронавирус в колонии, расположенные на территории Кабардино-Балкарии, за минувший год не проник. Об этом на пресс-конференции в Нальчике заявили сотрудники регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. По их словам, в исправительных учреждениях приняты все необходимые санитарные меры. В республике работает ведомственная ПЦР-лаборатория, кстати, единственная в СКФО. Есть необходимые медпрепараты. На пресс-конференции сообщили, что сегодня в исправительных учреждениях на территории республики содержатся больше двух тысяч подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В последние 10 лет наметилась устойчивая тенденция: снижается заболеваемость туберкулезом. А потому в седьмой медсанчасти решили закрыть легочное отделение и вместо него создать терапевтическое, в котором есть потребность.