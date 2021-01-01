В 2020 году суррогатным алкоголем отравилось 16 жителей КБР





Управление Роспотребнадзора по КБР обнародовало печальную статистику за прошлый год — 16 случаев отравления алкоголем и один смертельный исход…

По данным специалистов, люди отравились суррогатными спиртными напитками, которые продавались «из-под полы». По фактам нарушений закона «О защите прав потребителей» в этой сфере Управление направило в суд свыше 80 материалов. Кроме того, вынесло около полусотни постановлений о штрафах, общая сумма взысканий – больше 180 тысяч рублей.

«Наши граждане продолжают употреблять то что, не нужно употреблять и то, что может принести вред в целом для организма. Суррогатная продукция, которая изготовлена вне стен производства, которая может быть изготовлена на дому, а может быть просто сам человек разбавил что –то. Это не только водка, коньяк, что в привычном слове мы привыкли, это и парфюмерная продукция, это и не пищевая продукция, которая содержит хоть маломальский процент спирта, отсюда и эта цифра — 16 случаев», — отметила Луиза Какваева, начальник отдела санитарного надзора.

В Управлении Роспотребнадзора еще раз призвали граждан покупать пищевую продукцию в официальных торговых точках и не экспериментировать со своим здоровьем. А также обещали по-прежнему строго следить за качеством алкогольной продукции в регионе.