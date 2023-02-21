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В 19-й школе Нальчика провели патриотическую акцию

В 19-й школе Нальчика провели патриотическую акцию

21.02.2023 | 18:33
Смотр-конкурс в преддверии Дня защитника отечества… В 19-й школе Нальчика, которая носит имя Алима Байсултанова, провели патриотическую акцию. Учащимся начальных классов предложили состязание сразу в четырех номинациях. Ребята должны были исполнить строевую песню, произнести речевку и пройти строевым шагом. Отдельно соревновались руководители команд. Конкурсантов объединяло одно: все они “Юные байсултановцы”. Каждой команде вручили грамоты, а после сделали совместное фото на память.   https://t.me/vestikbr
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