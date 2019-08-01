В 16-ти регионах страны россияне смогут без суда оспорить кадастровую стоимость квартиры, дома или гаража, а значит уменьшить налог на недвижимость. Об этом сообщили в Федеральной кадастровой палате. В список вошла и Кабардино-Балкария — 2019.08.27

Отмечу, что основа расчета налога на недвижимость – ее кадастровая стоимость. Для того, чтобы она была справедливой, требуется регулярная актуализация данных. Оценку объектов капитального строительства в 16-ти регионах России сейчас проводят специально созданные госучреждения. Владельцам недвижимости дается 60 дней, чтобы ознакомиться с предварительным отчетом оценщиков, и 50 суток, чтобы подать заявление, если обнаружены ошибки. Его можно отправить напрямую в ведомство, с помощью портала госуслуг или в МФЦ. Таким образом, предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет устранить неточности и скорректировать кадастровую стоимость недвижимости еще до того, как начнут начислять налоги. При этом собственники не несут никаких материальных затрат.