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В 11 школе Нальчика состоялась презентация именной парты Героя России Геннадия Трошева

В 11 школе Нальчика состоялась презентация именной парты Героя России Геннадия Трошева

10.03.2022 | 16:31
«Парта Героя» - это федеральный проект единороссов. Его главная цель – в доступной форме рассказать российским школьникам об их земляках, которые совершили доблестный поступок и проявили личное мужество. На парте размещают портрет выдающегося деятеля, а также код, позволяющий перейти на сайт проекта и в деталях узнать, чем знаменит тот или иной человек. Проект уже реализовали в четвертой гимназии Нальчика, которая носит имя Героя России Анатолия Кярова, который боролся с организованной преступностью и был убит боевиками в 2008-м... А в 11-й школе особо чтут подвиг Героя России генерал-полковника Геннадия Трошева – выпускника этого учебного заведения, который противостоял терроризму на Северном Кавказе в конце прошлого – начале нынешнего века. Военачальник погиб в авиакатастрофе 13 лет назад. На встречу пришла сестра генерал-полковника Нина Трошева, которая прочитала стихи, которые очень любил ее брат. Право сидеть за «Партой Героя» - особенное: его получат ученики, достигшие больших успехов в учебе, победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.
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