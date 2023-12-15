В 11-й школе Нальчика работает баскетбольный клуб «Авангард»

15.12.2023 | 10:41
Его открыли минувшей осенью благодаря федеральному  проекту «Успех каждого ребенка». В учебном заведении немало поклонников этого вида спорта. Помимо уроков физкультуры, они ходят на занятия в специализированные секции, а также участвуют в чемпионате «Локобаскет – Школьная лига». По данным департамента образования мэрии Нальчика, в этом году    в четырех школах города открыли обновленные  спортивные залы, и все это –   благодаря проекту «Успех каждого ребенка». Специализируются там на баскетболе, волейболе и футболе. Подробнее об этом – в наших следующих выпусках.
