В 11-й школе Нальчика работает баскетбольный клуб «Авангард»

Его открыли минувшей осенью благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка». В учебном заведении немало поклонников этого вида спорта. Помимо уроков физкультуры, они ходят на занятия в специализированные секции, а также участвуют в чемпионате «Локобаскет – Школьная лига». По данным департамента образования мэрии Нальчика, в этом году в четырех школах города открыли обновленные спортивные залы, и все это – благодаря проекту «Успех каждого ребенка». Специализируются там на баскетболе, волейболе и футболе. Подробнее об этом – в наших следующих выпусках.