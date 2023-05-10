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В 11-й школе Нальчика прошел «Урок мужества» с участником СВО

В 11-й школе Нальчика прошел «Урок мужества» с участником СВО

10.05.2023 | 18:27
На урок мужества пригласили учеников средних и старших классов 11-й школы Нальчика. На таких занятиях ребятам рассказывают о тех, кто защищал свою страну в разные исторические периоды. На этот раз пригласили участника специальной военной операции. Его позывной «Ракета 07». В свое время получал здесь знания. Сейчас ефрейтор, помощник гранатометчика. За боевые заслуги в ходе СВО его наградили орденом Суворова. Сейчас в отпуске, который проводит дома… Гость рассказал ребятам о своей службе и ответил на их вопросы. Школьники отмечали, что были рады стать участниками такой беседы. В честь 9 Мая в школе провели акцию «Окна Победы», поместив фотографии ветеранов и рисунки детей, посвященные празднику. А на первом этаже создали «Стену памяти». Многие ребята принесли фотографии героев своих семей – участников Великой Отечественной. Патриотические акции в школе провели при поддержке общественных организаций республики.   https://t.me/vestikbr
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