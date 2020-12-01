В 11-й школе Нальчика подвели итоги республиканских творческих конкурсов, посвященных 75-летию Великой Победы





На протяжении целого года школьники Кабардино-Балкарии рисовали, писали стихи и эссе. Свои произведения они посвящали не только ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла, но и детям, пережившим войну. Победителей наградили в Зале боевой славы – в школе, которая носит имя Героя России Геннадия Трошева.

Творческие состязания, посвященные Великой Победе, провели по инициативе Совета ветеранов, Союза журналистов, Общества книголюбов республики и союза «Надежда России». Представители этих объединений и награждали победителей.