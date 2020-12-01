Узнать о задолженности у судприставов можно на сайте ФССП





Узнай о своих долгах! С таким призывом к жителям Кабардино-Балкарии обратились судебные приставы. Они объявили информационную акцию.

Узнать о наличии задолженности позволит ресурс «Банк данных исполнительных производств» на сайте службы. Мобильное приложение можно установить и на смартфон. Поиск очень простой. Следует ввести ключевые данные о человеке или юрлице, и появится результат. Если вы не числитесь в списке должников, то надпись на экране известит об этом. В ином случае отобразится вид задолженности: это может быть административный штраф, платежи за коммунальные услуги, кредиты. За квитанцией на оплату к судебным приставам можно не приходить: документ выдаст электронная система. Его нужно распечатать и отправляться в банк.

«Погасив долги, необходимо сразу об этом уведомить судебного пристава-исполнителя для того, чтобы все ограничения, наложенные в рамках возбужденных исполнительных производств, были своевременно сняты», — поясняет заместитель руководителя УФССП по КБР Олег Эфендиев.

Записаться к судебному приставу на прием можно на сайте регионального управления. Следует подойти строго по времени. И соблюдать санитарные требования.