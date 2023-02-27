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Узкие специалисты медцентров КБР провели выездной прием в Чегемской районной больнице

Узкие специалисты медцентров КБР провели выездной прием в Чегемской районной больнице

27.02.2023 | 16:20
Выездной прием узких специалистов для жителей Чегемского района… Провели его сегодня министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов и ведущие специалисты республиканских центров. В Чегемской районной больнице только завершили капитальный ремонт. Потому в первую очередь министр осмотрел обновленные кабинеты, обсудил с медиками наличие необходимых лекарств. После лично провел прием пациентов. Отметим, что долгое время Калибатов работал практикующим хирургом. Записаться на прием к специалистам пациенты могли через колл-центр, который действует в Чегемской ЦРБ. В течении года аналогичные встречи проведут во всех районных больницах.   https://t.me/vestikbr
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