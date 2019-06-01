Уже завтра страна отметит один из самых молодых государственных праздников – День России — 2019.06.11





В Роструде напоминают, что сегодняшний рабочий день будет сокращен на один час, так как он – предпраздничный. Завтра в стране пройдут концерты, фестивали, народные гуляния, патриотические акции и спортивные состязания. 12 июня ещё называют праздником свободы, согласия, единства и патриотизма. В этот день многонациональная Кабардино-Балкария еще раз продемонстрирует свою приверженность идеалам мира и добрососедства. В столице республики, как и в других регионах России, пройдёт парад дружбы народов. В программе празднования также фестиваль – «Моя страна-моя республика», который пройдет на площади перед Государственным концертным залом в 10.30.