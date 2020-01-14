Уже завтра, 15 января, Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

Послание президента России – это программа, на которую будет направлена деятельность всех ветвей и уровней власти государства. К ее реализации также будут подключены региональные и муниципальные партийные организации. Как правило, в своем ежегодном выступлении президент обозначает основные направления развития страны, ставит задачи перед органами власти. Конечный спектр вопросов не известен, но, как отметил Владимир Путин, будет затронута проблема снижения реальных доходов россиян. Глава государства обратит внимание на категорию граждан страны, которые живут на уровне минимального размера оплаты труда. Напомню, с предыдущим посланием Владимир Путин выступал 20 февраля прошлого года.