Уже в конце декабря 2019 г. в Нальчике откроется Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Антарес».

Он создавался в рамках нацпроекта «Образование».Партнерами выступили образовательный центр «Сириус» в Сочи, МГТУ им.Баумана, МФТИ, Вузы республики.

Центр станет круглогодичной площадкой для развития и профессионального сопровождения талантливых школьников в области науки, спорта, искусства и технического творчества. В течение года в нем смогут заниматься более 500 учащихся 6-10 классов, из которых почти половина – дети, проживающие в сельской местности.