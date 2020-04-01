В КБР развернут третий госпиталь для борьбы COVID-19

Третий в Кабардино-Балкарии госпиталь для борьбы с коронавирусом развернули в г.Прохладном на базе Центральной районной больницы. Первые два — на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ГКБ №1 — работают в столице республики.

Госпиталь расположен в новом пятиэтажном корпусе и оснащен всем необходимым для лечения пациентов. Здание сдали в эксплуатацию две недели назад. Предполагалось, что разместятся несколько отделений прохладненской райбольницы, однако, в планы внесла коррективы эпидемия коронавируса.

Палаты в срочном порядке подготовили для приема больных с COVID-19. Рассчитаны они на 4 койки и к каждой подведена консоль с выходом кислорода. Всего в госпитале 160 коек круглосуточного стационара, из которых 18 – реанимационного профиля. Все койки в реанимации оборудованы аппаратами ИВЛ и мониторами для слежения за состоянием пациентов.

Медперсонал — а это врачи разных профилей – прошли подготовку на курсах по оказанию помощи пациентам с внебольничной пневмонией. Для медиков, которые будут работать в инфекционном госпитале, предусмотрено общежитие. Есть и необходимая база для диагностики: работает компьютерный томограф, установлен новый рентген-аппарат.