Уже пятое по счету ДТП произошло сегодня утром в Нальчик





Накануне 8-летняя девочка попала под колеса пассажирской «Газели» на улице Мальбахова в Нальчике на регулируемом пешеходном переходе. Водитель решил проскочить на «красный» и не заметил ребенка. С множественными травмами несовершеннолетняя была госпитализирована в реанимационное отделение республиканской клинической больницы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 264 УК РФ, водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Не прошло и суток, как в новостных лентах снова появилась информация о ДТП с участием маршрутки. Авария произошла на пересечении улиц Чернышевского и Кешокова. Пассажирская «Газель», двигаясь по привычному маршруту, столкнулась с легковым авто. От удара микроавтобус перевернулся и слетел на тротуар. Очевидцы происшествия говорят, что светофор в этот момент был неисправен. В результате столкновения пострадали 9 человек и один ребенок. Врачи Республиканской клинической больницы сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Аварии, в которых фигурируют маршрутные такси, за минувшие несколько дней в республике заметно участились. В связи с этим прокуратура начала проверки организаций, занятых перевозкой пассажиров. Комиссия в составе специалистов Ространснадзора по СКФО и управления ГИБДД проинспектирует их на наличие лицензий и соблюдение норм безопасности транспортировки людей.