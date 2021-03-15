Увеличены сроки окончания временного порядка регистрации безработных





Соответствующий проект постановления правительства России размещен на портале правовой информации для обсуждения. С начала пандемии для регистрации в службе занятости гражданам не надо приходить туда самим, достаточно заполнить анкету на сайте «Работа в России». При этом все необходимые справки автоматически будут запрошены и собраны в рамках системы электронного документооборота. Исходя из регионального рынка труда, местная служба занятости подготовит свой набор сервисов, доступных в онлайн-режиме. Главная задача такой работы – дальнейшее трудоустройство человека. Для этого государство выделило субсидии на наем 220 тысяч новых сотрудников по всей стране и гранты для обучения безработных, средний размер каждого из них – 59 тысяч рублей.