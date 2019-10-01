Утверждена новая структура республиканского Правительства — 2019.10.30





Соответствующий указ сегодня подписал Глава КБР. Преобразованы несколько ведомств. Вместо Министерства инфраструктуры и цифрового развития созданы Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Министерство цифрового развития. Министерству промышленности и торговли переданы новые функции: теперь это Министерство промышленности, энергетики и торговли. Министерство строительства и дорожного хозяйства отныне Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. А Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора преобразовано в Государственный комитет по тарифам и жил надзору. Установлено, что у председателя Правительства КБР – пять заместителей, из которых два первых. Остальные министерства и ведомства в структуре исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарии сохранены в прежнем виде.