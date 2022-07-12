Utair открывает прямой рейс из Нальчика в Сочи

Авиакомпания Utair с 3 августа открывает прямые регулярные рейсы в Сочи и Махачкалу на комфортабельных региональных самолетах ATR-72 в компоновке 70 мест экономического класса, сообщили в пресс-службе аэропорта “Нальчик”.
Минимальный тариф в Сочи составляет 2158 руб. (2258 руб. с багажом)
Минимальный тариф в Махачкалу составляет: 2141 руб. (2741 руб. с багажом)
Полеты будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Самолеты ATR-72 будет курсировать по следующему расписанию:
Среда:
Вылет из Сочи в Нальчик: 11:40
Вылет из Нальчика в Сочи: 18:10
Вылет из Нальчика в Махачкалу: 13:50
Вылет из Махачкалы в Нальчик: 16:10
Суббота:
Вылет из Сочи в Нальчик: 12:30
Вылет из Нальчика в Сочи: 18:30
Вылет из Нальчика в Махачкалу: 14:20
Вылет из Махачкалы в Нальчик: 16:30
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