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Utair открывает прямой рейс из Нальчика в Сочи

Utair открывает прямой рейс из Нальчика в Сочи

12.07.2022 | 14:15
Авиакомпания Utair с 3 августа открывает прямые регулярные рейсы в Сочи и Махачкалу на комфортабельных региональных самолетах ATR-72 в компоновке 70 мест экономического класса, сообщили в пресс-службе аэропорта “Нальчик”. Минимальный тариф в Сочи составляет 2158 руб. (2258 руб. с багажом) Минимальный тариф в Махачкалу составляет: 2141 руб. (2741 руб. с багажом) Полеты будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Самолеты ATR-72 будет курсировать по следующему расписанию: Среда: Вылет из Сочи в Нальчик: 11:40 Вылет из Нальчика в Сочи: 18:10 Вылет из Нальчика в Махачкалу: 13:50 Вылет из Махачкалы в Нальчик: 16:10 Суббота: Вылет из Сочи в Нальчик: 12:30 Вылет из Нальчика в Сочи: 18:30 Вылет из Нальчика в Махачкалу: 14:20 Вылет из Махачкалы в Нальчик: 16:30   https://t.me/vestikbr
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