Устранят ли протечку кровли в МЖД по Шогенцукова

Постоянные протечки крыши докучают жителям дома 38 по улице Шогенцукова. Жильцы уверяют - всему виной неисправности кровли. В 38-м доме по улице Шогенцукова Дуся Шугунова живет уже четыре десятка лет. Рассказывает, с 2013-го начались серьезные проблемы: когда на улице даже небольшие осадки, в квартире потоп. Апрель в этом году выдался дождливый, потому все это время от потоков воды приходилось спасаться тазиками и тряпками. Из-за того, что кровля прохудившаяся, в квартире постоянно сыро, сетует женщина: обои отваливаются, штукатурка падает кусками. Нальчанка рассказывает, неоднократно обращалась в управляющую компанию и жилищную инспекцию с жалобами. Самое опасное, подчеркивает, уже начались проблемы с электричеством. За качественное содержание общего имущества дома отвечает управляющая компания с громким названием «Результат». Прокомментировать ситуацию здесь согласились: утверждают, как только получили заявку от хозяйки квартиры, оперативно устранили все протечки на крыше. Сама Дуся Шугунова признает: после того ремонта пока все сухо. Будет ли тот потом последним – вопрос открытый… Не известно также, в каком состоянии в целом крыша. Когда в здании намечен капитальный ремонт, в «Результате» ответа не дали: сказали не знают. Меж тем на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов синим по белому написано: ремонт крыши дома №38 по улице Шогенцукова в Нальчике – 38-40 год. И именно управляющая компания вправе обратиться с заявлением о необходимости переноса сроков восстановления строения. Сделать это могут и сами жильцы. Для этого они должны провести общее собрание, оформить протокол и направить в орган администрацию города пакет документов вместе с заявлением и техническим заключением.