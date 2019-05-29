Установить недееспособность человека стало проще. — 2019.05.29

Правительство страны определило новый порядок получения инвалидности. Как сообщает Российская газета, отныне

чтобы оформить документы, жителям не придётся подавать дополнительные заявления в бюро медико-социальной экспертизы. За них это сделает поликлиника, в режиме онлайн. Освидетельствование может пройти и заочно, если на это есть ряд оснований. Среди них различные тяжелые заболевания, в том числе, при которых невозможна транспортировка больного. Проведут экспертизу дистанционно также в случае, когда человек проживает в труднодоступной местности, где нет регулярного транспортного сообщения. Сами люди с ограниченными возможностями через портал госуслуг смогут получать копии справок, а также подавать заявления на обжалование решений бюро медико-социальной экспертизы.