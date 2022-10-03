Ушла из жизни заслуженный работник культуры КБР Лейла Токумаева

Скорбная весть для тысяч телезрителей и нашего коллектива. Накануне ушла из жизни заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарии, любимица нескольких поколений Лейла Токумаева. Работе на студии она отдала всю жизнь. Работала над авторскими проектами.
Мягкий, завлекающий тембр… Именно таким голосом Лейла Токумаева приглашала зрителей к экранам в течение почти полувека. В прямом эфире она вела новости, публицистические и художественно-литературные программы. Режиссер ГТРК “Кабардино-Балкария” Анжела Люева рассказывает, за долгие годы совместной работы Лейла Зубеировна научила ее любознательности, терпению и преданности своему делу.
Лейла Токумаева пришла на телевидение в конце 68-го на отборочный конкурс. Успешно его прошла и уже 1 января 69-го приступила к работе. “Профессия диктора – это адский труд” – признавалась Лейла. К ней нужно относиться с огромной ответственностью.
На пенсию Лейла Зубеировна ушла в середине нулевых. Но усидеть дома не смогла. Телевидение, как магнит, притягивало ее. На республиканских ТВ работала над авторскими проектами, вела цикл передач “Телецентр в лицах” на ГТРК. Материалы этого творческого блока стали последним и очень весомым вкладом Токумаевой в фонд нашего телеканала.
Лейле Токумаевой было 73. Похоронили ее в родном селении – Яникое. Коллектив ГТРК “Кабардино-Балкария” скорбит вместе с родными и близкими по утрате талантливого журналиста и замечательного человека, бесконечно преданного телевидению.
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