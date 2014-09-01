Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной, заслуженный учитель КБР Нина Герасименко





Печальная новость: не стало Нины Герасименко – ветерана Великой Отечественной, заслуженного учителя Кабардино-Балкарии. Она прошла всю войну – с 41-го по 45-й. Служила связистом в авиационных частях. Ее фронтовые дороги связали Сталинград, Воронеж, Керчь, Одессу, а затем Молдавию, Румынию, Германию. Победу встретила в Бухаресте. Среди наград – орден Отечественной войны, медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». В 2014-м фронтовика пригласили в Москву на парад Победы, который прошел на Красной площади… В мирное время Нина Герасименко посвятила себя педагогике и воспитанию детей. Ветеран труда, отличник народного просвещения. 70 лет она проработала в школе – преподавала русский язык и литературу – и ушла на заслуженный отдых лишь в 2017-м. Ветеран неустанно занималась самообразованием: много читала, писала стихи. Постоянно участвовала во встречах со школьниками и молодежью.