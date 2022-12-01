home
Главная
>
Новости
>
Ушла из жизни ведущая радио “Кабардино-Балкария” Мадина Карданова

Ушла из жизни ведущая радио “Кабардино-Балкария” Мадина Карданова

01.12.2022 | 16:27
Накануне в Москве скончалась наша коллега Мадина Карданова. Пять лет она боролась с онкологическим заболеванием. Мадина работала ведущей на радио “Кабардино-Балкария”. Создавала увлекательные передачи. Слушатели запомнили ее благодаря особой душевной теплоте. Последние годы жила в столице страны, так как нуждалась в постоянном лечении. Вела блог, где своими советами старалась помочь тем, кто оказался в схожей ситуации. Все, кто знал Мадину Карданову, отзываются о ней как об улыбчивом, доброжелательном и светлом человеке. Похороны состоялись сегодня в селе Заюково… ГТРК “Кабардино-Балкария” соболезнует родным и близким.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных