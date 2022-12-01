Ушла из жизни ведущая радио “Кабардино-Балкария” Мадина Карданова

Накануне в Москве скончалась наша коллега Мадина Карданова. Пять лет она боролась с онкологическим заболеванием.
Мадина работала ведущей на радио “Кабардино-Балкария”. Создавала увлекательные передачи. Слушатели запомнили ее благодаря особой душевной теплоте. Последние годы жила в столице страны, так как нуждалась в постоянном лечении. Вела блог, где своими советами старалась помочь тем, кто оказался в схожей ситуации.
Все, кто знал Мадину Карданову, отзываются о ней как об улыбчивом, доброжелательном и светлом человеке. Похороны состоялись сегодня в селе Заюково… ГТРК “Кабардино-Балкария” соболезнует родным и близким.
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