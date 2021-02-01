Ушла из жизни главный врач Республиканской детской клинической больницы Людмила Гусалова





Ее любили и уважали коллеги, родители маленьких пациентов и сами малыши и подростки. За свою профессиональную карьеру она спасла множество детских жизней. Медицине Гусалова отдала более 40 лет. Окончив КБГУ по специальности «Лечебное дело», работала медсестрой в детском отделении городской клинической больницы Нальчика. После интернатуры стала участковым врачом-педиатром во второй поликлинике столицы. Затем там же перешла в должность заведующей. В 2003 году Людмила Хажсетовна возглавила Республиканский Дом ребенка. А с 2013-го руководила РДКБ. Врач с большой буквы – так характеризовали её в каждом коллективе. Меньше месяца назад Людмиле Гусаловой исполнился 61 год.