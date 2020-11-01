Ушёл из жизни Владимир Вороков

На 85 году ушел из жизни известный режиссер документального и игрового кино, создатель телекомпании «НОТР «Нальчик» Владимир Вороков. Секретарь Союза кинематографистов России, член четырех академий, Почетный гражданин Нальчика, Чегема и Терека, кавалер орденов Дружбы и Почета, автор 12 книг. Это лишь малая часть заслуг и регалий Владимира Ворокова. Широкую известность он получил как кинорежиссер. За свою карьеру снял полторы сотни фильмов. Многие удостоены призов, в том числе международных. Его картины получались яркими и по-настоящему теплыми. Документальные фильмы он посвящал родной земле – Кабардино-Балкарии. Неделями мог пропадать в горах со съемочной группой, работая над картиной.

Большую часть жизни Владимир Вороков отдал государственному телевидению Кабардино-Балкарии. Придя на телестудию в 60-м, проработал здесь почти 30 лет. В 90-е создал телекомпанию «НОТР «Нальчик». Рука об руку по творческому и жизненному пути с ним шла супруга – телевизионный режиссер, заслуженный деятель искусств Рина Мартиросова… Много времени уделял общественной деятельности. Возглавлял Фонд культуры и Союз кинематографистов, состоял в Советах при различных ведомствах. При всей своей нагрузке не забывал о семье – воспитал двух сыновей, гордился внуками. Владимир Вороков – один из тех, кто стоял у истоков телевидения Кабардино-Балкарии. После себя он оставил бесценный архив, который запечатлел на пленке жизнь республики в течение десятилетий.