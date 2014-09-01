Ушел из жизни заслуженный деятель искусств КБР, легендарный телеоператор Аслан Мамхегов





Сегодня не стало Аслана Мамхегова, человека, который посвятил себя телевидению. Аслан Мамхегов, заслуженный деятель искусств КБР — 51 год его руками архивировалась жизнь республики. Среди работ мэтра тысячи новостийных сюжетов, студийные передачи, документальные фильмы, которые вошли в золотой фонд телевидения. Уникальный человек с большой душой, на вид строгий и суровый, он влюбился в телевидение с первого дня работы на студии. Айсаич, как его тут называли, стать оператором не мечтал, но очень любил кино. Может поэтому однажды взяв в руки камеру, больше ее не отпускал. «Я смотрю на мир через черно-белый объектив, но вижу его широко открытыми глазами», — говорил он.

Аслан Мамхегов, заслуженный деятель искусств КБР. На съемочной площадке Аслану Мамхегову приходилось работать больше, чем корреспонденту. Он тонко чувствовал не только происходящее, но и внимательно слушал тех, кто давал интервью. И тогда обыденный материал становился уникальным. Он не мог и дня прожить без любимой работы. Сплав мудрости, юмора, профессионализма… Мамхегов стал телевизионным отцом многим молодым людям, которые решали выбрать для себя романтичную профессию оператора. В архиве телецентра хранится несколько сотен часов видеосъёмки за период с 92-го по 2005-й год. Автор кадров – Аслан Мамхегов. Именно его камера запечатлела многие важнейшие события в истории Кабардино-Балкарии, ключевую роль в которых играл Валерий Коков. Многие годы Аслан был рядом с первым президентом КБР. Об этой работе он писал мемуары. Причем, прочитав несколько страниц понимаешь – он не только профессиональный телеоператор, он великолепный рассказчик. Любящий муж, строгий, но добродушный папа и дедушка, преданный друг. Он всегда мог подставить свое крепкое мужское плечо тем, кто в нем нуждался. Но особая любовь у дяди Аслана была к собакам. Четвероногие будто чуяли, что на телевидении есть человек, к которому они должны прийти, и тогда он их и накормит, и полечит, если нужно. В каждом кадре, снятом Асланом Мамхеговым отражается его душа. Она широкая, и в ней хватало места всем.