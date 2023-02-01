Ушел из жизни народный писатель КБР Кашиф Эльгаров

Печальная новость… Накануне в Нальчике скончался народный писатель республики Кашиф Эльгаров. Было ему 93 года.
Кабардинский поэт и прозаик родился в Шалушке. Окончил Литературный институт им.Горького в Москве. В разные годы работал на республиканском телевидении, в газетах, в журнале “Ошхамахо”.
Кашиф Эльгаров – автор полюбившихся читателю изданий “С восходом солнца”, “Начало”, “Солнце детства”, “Под сенью леса”. По словам литературоведов, лейтмотивом его творчества были размышления о судьбах людей, о высших человеческих ценностях, о том, что близко каждому.
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