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Ушел из жизни народный писатель КБР Кашиф Эльгаров

Ушел из жизни народный писатель КБР Кашиф Эльгаров

01.02.2023 | 16:10
Печальная новость… Накануне в Нальчике скончался народный писатель республики Кашиф Эльгаров. Было ему 93 года. Кабардинский поэт и прозаик родился в Шалушке. Окончил Литературный институт им.Горького в Москве. В разные годы работал на республиканском телевидении, в газетах, в журнале “Ошхамахо”. Кашиф Эльгаров – автор полюбившихся читателю изданий “С восходом солнца”, “Начало”, “Солнце детства”, “Под сенью леса”. По словам литературоведов, лейтмотивом его творчества были размышления о судьбах людей, о высших человеческих ценностях, о том, что близко каждому.   https://t.me/vestikbr
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