Ушел из жизни известный журналист, актер, заслуженный артист КБР Олег Гусейнов





Печальная новость: сегодня утром скоропостижно скончался известный в Кабардино-Балкарии актер и журналист Олег Гусейнов. Свой путь на сцену он начал в середине 70-х в студии Валентина Теплякова, откуда вышли многие талантливые артисты. Окончил ГИТИС. Много лет работал в Русском госдрамтеатре. Судьба подарила ему одну из главных ролей мирового репертуара – Короля Лира. В 2015-м был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Кабардино-Балкарии». Одновременно со сценой работал в газете – готовил информационные и аналитические материалы. Его называли человеком большого таланта, масштабного мышления и невероятной скромности. Олегу Гусейнову было 65 лет.