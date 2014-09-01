Ушел из жизни известный телевизионный оператор Юрий Пшеноков





Сегодня пришла печальная новость. Не стало ветерана ТВ, известного телевизионного оператора Юрия Пшенокова. Ему было 84 года. Свою жизнь он посвятил телевидению и был в числе самых авторитетных людей в этой сфере. Он прошел путь от осветителя до одного из ведущих операторов студии телевидения Кабардино-Балкарии. Развивался как профессионал, занимался фотографией, снял тысячи новостийных сюжетов и десятки больших фильмов. Одним из первых начал работать для Центрального телевидения – создавал репортажи для программы «Время». Фильмы и передачи Юрия Пшенокова сегодня входят в «золотой фонд» телевидения республики.