Ушел из жизни известный общественный деятель Даниял Хаджиев





Сегодня ушел из жизни известный общественный деятель Даниял Хаджиев. Он работал заместителем главного редактора газеты «Эльбрусские новости». Также был широко известен как меценат и коллекционер картин местных художников. Предметы искусства собирал больше 40 лет. Их в коллекции больше тысячи. Экспозиции создавал по принципу: работы разных авторов должны жить общей жизнью. Благодаря самоотверженному труду Данияла Хаджиева удалось сохранить многие живописные и графические произведения, созданные в Кабардино-Балкарии.