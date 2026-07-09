Ушел из жизни глава администрации Терского района Асланби Хуштов

«Сегодня после продолжительной болезни на 62-м году ушел из жизни глава местной администрации Терского муниципального района Асланби Хуштов. Асланби Ажгериевич долгие годы работал в администрации района на руководящих постах, с 2023 года возглавлял муниципальный исполнительный орган. Он внес большой вклад в развитие родного района и Кабардино-Балкарии, его труд отмечен высокими государственными наградами. Мы запомним Асланби Ажгериевича надежным, скромным и ответственным человеком, профессиональным и порядочным руководителем, снискавшим заслуженное уважение людей и авторитет среди коллег. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Асланби Ажгериевича Хуштова, всем жителям Терского района», – написал Казбек Коков.

Об этом сообщил в своих социальных сетях Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.