Уроженец КБР получил 4 года колонии за издевательства над пасынком

Издевавшийся над пасынком, Мурат Шхануков признан виновным. Мужчина осужден на 4 года, сообщает Следственный комитет РФ.

Шханукова осудили за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями. Следствие установило, что Шхануков в январе 2020 года, проживая на съемной квартире в Москве совместно с супругой и тремя ее малолетними детьми от предыдущего брака, причинял 5-летнему мальчику физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев, лишения пищи и питья, принуждения к выполнению физических упражнений с запредельными для малолетних нагрузок, сопровождаемые оскорблениями. Мужчина объяснил, что его действия были исключительно в воспитательных целях. После допроса свидетелей, следственных и процессуальных действий была установлена причастность Мурата Шханукова к указанному преступлению. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.